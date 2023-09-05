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14:04, 5 сентября 2023Россия

В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации

Депутат Картаполов заявил, что в России нет необходимости в мобилизации

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России сегодня нет необходимости в мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментарий депутата есть в распоряжении «Ленты.ру».

«У нас идет активный набор на контракты. Министерство обороны выполняет эту задачу. Уже больше 200 тысяч человек набрано. И работы очень активные продолжаются», — пояснил депутат.

Ранее в Telegram-каналах распространился приказ якобы от имени министра обороны России Сергея Шойгу, в котором сообщалось о дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации.

Согласно публикации, «представители военных комиссаров» якобы должны в рамках мобилизации организовать призыв 200 тысяч граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года.

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