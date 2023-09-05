В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации
Депутат Картаполов заявил, что в России нет необходимости в мобилизации
В России сегодня нет необходимости в мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментарий депутата есть в распоряжении «Ленты.ру».
«У нас идет активный набор на контракты. Министерство обороны выполняет эту задачу. Уже больше 200 тысяч человек набрано. И работы очень активные продолжаются», — пояснил депутат.
Ранее в Telegram-каналах распространился приказ якобы от имени министра обороны России Сергея Шойгу, в котором сообщалось о дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации.
Согласно публикации, «представители военных комиссаров» якобы должны в рамках мобилизации организовать призыв 200 тысяч граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года.