ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вязовое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атакована окраина села Вязовое Краснояружского района. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее стало известно об обстреле другого населенного пункта — села Козинка в Грайворонском городском округе. Снарядами повредило 11 частных жилых домов и один автомобиль.

С октября 2022 года на территории Белгородской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.