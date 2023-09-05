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14:01, 5 сентября 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вязовое

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атакована окраина села Вязовое Краснояружского района. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее стало известно об обстреле другого населенного пункта — села Козинка в Грайворонском городском округе. Снарядами повредило 11 частных жилых домов и один автомобиль.

С октября 2022 года на территории Белгородской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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