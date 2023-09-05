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12:07, 5 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Козинка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате прилета восьми артиллерийских мин имеются серьезные повреждения в 11 частных жилых домовладениях и одном легковом автомобиле. Частично повреждены линии электро- и газоснабжения», — пояснил он, отметив, что пострадавших нет.

Гладков добавил, что на месте работает комиссия по оценке и обследованию причиненного ущерба. После согласования с Минобороны сотрудники аварийных служб приступят к устранению последствий.

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Ранее стало известно, что ВСУ атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотников не менее семи раз за сутки. По словам Гладкова, атаке подверглись населенные пункты Нехотеевка, Долгое, Плотвянка, Дроновка, Масычево и Антоновка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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