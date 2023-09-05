В аэропортах Москвы задержали 34 рейса

В аэропортах Москвы на утро вторника задержано или отменено 34 рейса

В трех аэропортах Москвы задержали или отменили 34 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внуково 11 рейсов задержано, три отменено; В Домодедово задержано шесть рейсов; в Шереметьево — 14.

Telegram-канал Shot сообщает, что во Внуково пассажирам по громкой связи в какой-то момент сообщали о задержке всех рейсов в связи с закрытием воздушной зоны. Позднее путешественников начали приглашать на рейсы до Сочи и Грозного.

Ночью 5 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько направлявшихся в сторону Москвы украинских беспилотников. Дроны были ликвидированы в Тверской и Калужской областях, а также в Истринском районе Московской области.