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15:20, 5 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze-2000 в зоне СВО

Минобороны России отчиталось об уничтожении САУ Panzerhaubitze-2000 в зоне СВО

Фото: Ministry of Defence of Ukraine / Reuters

Российские войска на запорожском направлении уничтожили несколько единиц иностранной техники, включая немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze-2000. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо САУ из ФРГ Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три артиллерийские системы M777 и гаубицу M119 производства США, а также британское орудие FH-70.

За сутки на запорожском направлении также удалось отразить две атаки 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожить склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады украинских войск.

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    Никита Абрамов
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