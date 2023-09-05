Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время

Матвеев: комитет Думы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время

Комитет Госдумы рассмотрит проект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательный отзыв правительства. Об этом сообщил парламентарий Михаил Матвеев, его цитирует РИА Новости.

«Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе», — сказал депутат Госдумы, подчеркнув, что, согласно проекту, восстановить переходы на летнее время предполагается в марте 2024 года, поэтому к этому времени нижняя палата парламента должна определиться, станет ли проект законом.

21 июня в Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее время. Он предусматривает перевод часов на час вперед в период с марта по октябрь. Необходимость этого авторы документа объясняют тем, «чтобы в указанный период позже на один час наступал рассвет и темное время суток». Переход на летнее время применялся в России до 2012 года, а в большинстве стран Европы применяется до сих пор, напомнили авторы.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась против возвращения перехода на летнее время. Аналогичного мнения придерживаются и в СПЧ.

Летом 2011 года по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева Госдума отменила практику регулярного перехода на зимнее и летнее время. Страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время.

