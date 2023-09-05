Партия Зеленского разработала законопроект о мобилизации депутатов

Депутат Рады Дубинский: партия Зеленского создала проект о мобилизации депутатов

Парламентская фракция партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» разработала и зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный законопроект о добровольной мобилизации депутатов. Об этом сообщил украинский нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Фракция "Слуги народа" внесла альтернативный законопроект к моему о справедливой мобилизации народных депутатов. Если у меня все военнообязанные депутаты, наравне с обычными гражданами, должны идти на фронт, то у "Слуг" — на фронт по желанию», — говорится в публикации.

Ранее Дубинский подготовил законопроект, который позволит мобилизовать парламентариев Украины. По его словам, документ снимает «бронирование» с нардепов. Он уточнил, что законопроект позволит территориальным центрам комплектования (ТЦК) направлять депутатам повестки. Позднее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене для депутатов отсрочки от призыва на военную службу.