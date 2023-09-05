Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые заметили вместе на публике

Телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе, которых подозревают в романе, впервые заметили вместе на публике. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитости посетили концерт певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе, который состоялся в рамках тура Renaissance. 25-летняя Дженнер и 27-летний Шаламе наблюдали за выступлением поп-исполнительницы из VIP-ложи. На размещенных роликах видно, что пара общалась друг с другом.

Ни Дженнер, ни Шаламе, ни их представители не комментировали слухи о предполагаемом романе.

В апреле стало известно, что Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года. Утверждалось, что пара вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос.