На Украине объявили в розыск бывшего депутата от ОПЗЖ

МВД Украины сообщило об объявлении в розыск бывшего депутата от ОПЗЖ Рабиновича

Министерство внутренних дел (МВД) Украины сообщило об объявлении в розыск бывшего депутата от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича.

В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства Рабиновича, а также бизнесмена Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского.

Затем Рабиновича заочно обвинили в государственной измене. Киевские власти сочли, что пропаганда, распространяемая им, вредит суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.