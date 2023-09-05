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12:31, 5 сентября 2023Бывший СССР

Российский полковник объяснил значение боев у села Работино для ВСУ

Полковник Матвийчук назвал село Работино ключевой точкой наступления ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Село Работино Запорожской области — это ключевая точка наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Специалист объяснил, что населенный пункт стоит на перекрестке дорог, которые имеют большое значение как для ВСУ, так и для Вооруженных сил (ВС) России.

«Они ведут Украину в сторону Мелитополя на запорожском направлении, а нас на берег Днепра и вглубь Запорожской области», — сообщил Матвийчук.

ВСУ считают, что наступление на запорожском направлении с точки зрения наступления на Мелитополь и захвата дороги на Крым не осуществимо без захвата Работино

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

По словам военного эксперта, бои в районе Работино идут с переменным успехом.

«Несколько раз украинцы объявляли то, что они его взяли, бросая туда все свои войска. Но на самом деле пока ничего там они сделать не могут. ВСУ уже даже бросили туда последний свой резерв — 82-ую воздушно-десантную бригаду, которая несет колоссальнейшие потери», — заключил полковник в отставке.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области.

Также в сети появилось видео, предположительно снятое в районе села Работино, на котором видно горящий британский танк Challenger 2.

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    Варвара Кошечкина
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