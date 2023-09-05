Анастасия Решетова нашла необычный способ ответить на слухи об уколах красоты

«Первая вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Решетова нашла необычный способ ответить на слухи об изменении черт лица посредством «уколов красоты». Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывшая девушка рэпера Тимати опубликовала фотографию трехлетнего сына Ратмира, тем самым отреагировав на высказывания хейтеров о том, что она делала инъекции для создания так называемых ««углов Джоли»». На размещенном кадре мальчик позирует на улице рядом с самокатом.

«Наверное, Ратик тоже себе "углы Джоли" колет. Это одна из самых популярных приписываемых мне бьюти-процедур», — подчеркнула Решетова в описании к снимку.

В августе российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова назвала неожиданную причину своей худобы. По словам 30-летней манекенщицы, на протяжении восьми лет она страдала от булимии и анорексии.