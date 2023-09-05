Во Франции раскритиковали заявление Зеленского о взрыве беспилотников в Румынии

Филиппо: ложь Зеленского о российских БПЛА в Румынии приведет к мировой войне

Ложь президента Украины Владимира Зеленского о взрыве российских беспилотников в Румынии может привести к началу третьей мировой войны. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Филиппо подчеркнул, что украинский лидер «снова пытается начать третью мировую войну».

«После "российских ракет в Польше" (это была ложь) Киев на этот раз заставляет поверить, что российские беспилотники взорвались в Румынии, стране НАТО», — раскритиковал он.

Ранее в Румынии категорически опровергли слухи о падении российских беспилотников в ночь с 3 на 4 сентября на территории страны. Военное ведомство отрицает угрозы со стороны России. Также там заверили, что постоянно отслеживают действия беспилотников.