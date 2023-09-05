Бывший глава СБУ рассказал про «убойный» отдел в составе спецслужбы

Бывший глава СБУ рассказал про существующий 8 лет в службе «убойный» отдел

В составе Службы безопасности Украины (СБУ) уже восемь лет существует «убойный» отдел. Об этом бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал в интервью журналу The Economist.

По его словам, соответствующие пятое управление контрразведки, занимающееся устранением людей, появилось в структуре спецслужбы в 2015 году — уже после присоединения Крыма к России и провозглашения независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как пояснил Наливайченко, тогда власти Украины решили, что просто «сажать в тюрьму коллаборантов» недостаточно. «Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять людей», — заявил он.

Кроме того, как пишет издание со ссылкой на источники в украинской разведке, пятое управление также «играет центральную роль» в операциях против России.

Ранее в СБУ сообщили о массовых обысках на Украине из-за злоупотреблений при восстановлении объектов энергоинфраструктуры. Отмечалось, что силовики начали проводить более 20 обысков в нескольких областях республики.