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16:24, 5 сентября 2023Бывший СССР

Бывший глава СБУ рассказал про «убойный» отдел в составе спецслужбы

Бывший глава СБУ рассказал про существующий 8 лет в службе «убойный» отдел

Фото: Felipe Dana / AP Photo

В составе Службы безопасности Украины (СБУ) уже восемь лет существует «убойный» отдел. Об этом бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал в интервью журналу The Economist.

По его словам, соответствующие пятое управление контрразведки, занимающееся устранением людей, появилось в структуре спецслужбы в 2015 году — уже после присоединения Крыма к России и провозглашения независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как пояснил Наливайченко, тогда власти Украины решили, что просто «сажать в тюрьму коллаборантов» недостаточно. «Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять людей», — заявил он.

Кроме того, как пишет издание со ссылкой на источники в украинской разведке, пятое управление также «играет центральную роль» в операциях против России.

Ранее в СБУ сообщили о массовых обысках на Украине из-за злоупотреблений при восстановлении объектов энергоинфраструктуры. Отмечалось, что силовики начали проводить более 20 обысков в нескольких областях республики.

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    Алевтина Запольская
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