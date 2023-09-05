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16:11, 5 сентября 2023Экономика

В офисе Зеленского заявили об отключении российских компаний от немецкого ПО

Глава офиса Зеленского Ермак: SAP отключит российские компании от своего софта
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Руководство немецкого поставщика промышленного софта SAP отключит российские компании от собственных IT-решений и запретит им пользоваться своим программным обеспечением (ПО). Об этом сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Отключение программного обеспечения введут в рамках усиления санкционного давления. Под ограничения попадут в том числе крупные государственные компании. По словам Ермака, такой шаг европейского IT-гиганта в дальнейшем будет способствовать все большему «погружению» России в «каменный век».

Ранее о намерении немецкого разработчика SAP отключить российских клиентов от своего софта до конца 2023 года сообщал «Коммерсантъ». С 4 сентября компания уже разослала соответствующие уведомления в общей сложности около 100 местным фирмам. До истечения контрактов у потребителей останется возможность пользоваться только облачными сервисами.

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    Анатолий Акулов
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