В офисе Зеленского заявили об отключении российских компаний от немецкого ПО

Глава офиса Зеленского Ермак: SAP отключит российские компании от своего софта

Руководство немецкого поставщика промышленного софта SAP отключит российские компании от собственных IT-решений и запретит им пользоваться своим программным обеспечением (ПО). Об этом сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Отключение программного обеспечения введут в рамках усиления санкционного давления. Под ограничения попадут в том числе крупные государственные компании. По словам Ермака, такой шаг европейского IT-гиганта в дальнейшем будет способствовать все большему «погружению» России в «каменный век».

Ранее о намерении немецкого разработчика SAP отключить российских клиентов от своего софта до конца 2023 года сообщал «Коммерсантъ». С 4 сентября компания уже разослала соответствующие уведомления в общей сложности около 100 местным фирмам. До истечения контрактов у потребителей останется возможность пользоваться только облачными сервисами.