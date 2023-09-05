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00:15, 5 сентября 2023Наука и техника

Обнаружена потенциальная дважды взорвавшаяся сверхновая

В обсерватории Лас-Кумбрес обнаружили возможную двойную сверхновую

Изображение: Adam Makarenko / W. M. Keck Observatory / phys.org

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и обсерватории Лас-Кумбрес представили результаты наблюдения потенциальной сверхновой типа Ia, которая могла вспыхнуть два раза. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Сверхновые типа Ia — это сверхновые, возникающие в двойных системах, где одна из звезд является белым карликом, притягивающим на себя вещество своего компаньона. В конечном итоге белый карлик набирает массу, превышающую предел Чандрасекара, и происходит взрыв, который способен полностью уничтожить звезду. Однако сверхновая SN 2022joj демонстрировала странное поведение, что заставило ученых предположить, что произошел двойной взрыв, при этом первая детонация не обязательно должна происходить при превышении предела Чандрасекара.

Так называемые звезды двойной детонации возникают, когда белый карлик накапливает слой гелия, который затем воспламеняется. О их существовании сигнализирует тусклый взрыв и необычная кривая блеска, проявляющаяся за 11 дней до максимальной яркости, после чего поведение уже в большей степени соответствует типичной сверхновой типа Ia.

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Ученые предполагают, что SN 2022joj отличило то, что белый карлик вращался вокруг компаньона с внешней оболочкой, обогащенной гелием, и притягивал к себе вещество, обогащенное этим элементом. Возгорание гелия генерирует еще один элемент — никель-56, который виден в спектре звезды. Кроме того, первичный взрыв запускает мощную ударную волну, которая проходит через звезду и вызывает детонацию ее недр.

Однако существует вероятность, что SN 2022joj не является двойной сверхновой, поскольку другие данные с этим сценарием не согласуются. Так, выбросы обогащены Fe III, что пока что не может быть объяснено моделью с двумя взрывами. Необходимо более детальное моделирование с учетом угла обзора.

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    Александр Еникеев
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