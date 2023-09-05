Двое россиян обманули пенсионерок более чем на восемь миллионов рублей

В Сургуте осудят 18-летнего и 20-летнего мошенников, выманивших 8,15 млн руб.

В Сургуте следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего и 20-летнего местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с неустановленным лицом через чат в мессенджере, став участниками известной преступной схемы. По ней они обманули минимум двух пенсионерок. В декабре 2022 года 62-летняя жительница Сургута отдала им восемь с половиной миллионов рублей. Адрес обвиняемые получили от своего сообщника, который разговаривал с женщиной по телефону. Он представился следователем и сообщил об аварии, виновницей которой якобы стала дочь пенсионерки. Аферист заявил, что женщина должна передать ему деньги, чтобы дочь избежала ответственности.

По аналогичной схеме обвиняемые получили 680 тысяч рублей от 85-летней жительницы Сургута. Деньги молодые люди вносили на банковский счет и переводили неустановленному лицу, оставляя себе 10 процентов от суммы похищенного.

Обвиняемые вскоре предстанут перед судом. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении третьего лица выделено в отдельное производство, сейчас силовики устанавливают его личность.

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