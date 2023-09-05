Захарова заявила о невыполнении Швецией своих обязательств по Венским конвенциям

Захарова: Швеция не выполняет обязательств по Венским конвенциям в отношении РФ

Швеция не выполняет обязательств по Венским конвенциям в отношении дипмиссий России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

Дипломат рассказала, что сторонники Украины вечером 31 августа у здания генконсульства напали на исполняющего обязанности генконсула.

«Протестующие применили к российскому сотруднику физическую силу, выкрикивали в его адрес унизительные оскорбления по признаку гражданской, национальной и этнической принадлежности, предпринимали попытки прорваться на территорию все еще действовавшей на тот момент консульской миссии», — пояснила она.

По словам Захаровой, нападение стало возможно, так как сотрудники полиции, дежурившие у генконсульства, покинули место проведения акции до ее завершения. «Шведские власти обязаны в полном объеме выполнять свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года в части обеспечения неприкосновенности российских миссий и их персонала», — подчеркнула представитель российского МИД.

Ранее Захарова заявила, что посольства России в Швеции и Германии предприняли демарш из-за планов компаний из этих стран производить оружие для Киева. «В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности. Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции», — заявила она.