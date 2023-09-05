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19:32, 5 сентября 2023Культура

Немоляева назвала безумием слова украинского актера Талашко о Донбассе

Актриса Немоляева назвала безумием слова украинского актера Талашко о Донбассе
Светлана Немоляева

Светлана Немоляева. Фото: Алексей Фирсов / Коммерсантъ

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала безумием слова украинского актера Владимира Талашко о жителях Донбасса. Актриса высказалась в беседе с «Аргументами и фактами».

«Талашко все время работал в России. А сейчас он такое творит и говорит о людях Донбасса. Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить. Это безумие — то, что они говорят», — сказала Немоляева. Она подчеркнула, что раньше хорошо общалась с Талашко и не могла предположить, что звезда картины «В бой идут одни "старики"» мог так измениться.

Ранее гитарист российской рок-группы «Звери» Герман Осипов поделился деталями поездки в Донбасс с солистом коллектива Ромой Зверем (настоящее имя — Роман Билык). Музыканты посетили Донбасс, где выступили перед участниками оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад». «Самое лучшее, что мы умеем, — это петь песни и играть на музыкальных инструментах, с этим и приехали. Нас приняли очень тепло, по-братски», — сказал Осипов. Он также отметил, что Рома Зверь был ошарашен увиденным.

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    Сергей Равин
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