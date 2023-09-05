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08:06, 5 сентября 2023Россия

Власти Истры рассказали о пожаре после падения летевшего в Москву беспилотника

Власти Истры: после падения обломков сбитого ПВО дрона начался пожар

Фото: Stringer / Reuters

В Истринском районе Московской области после падения обломков сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО) дрона начался пожар. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева во «ВКонтакте».

Дрон упал на территорию садового товарищества, уточнила она. Огнем оказалось охвачено около 50 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано.

В результате падения беспилотника никто не пострадал, подчеркнула Витушева. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавила она.

В ночь на 5 сентября Украина попыталась атаковать Москву с помощью беспилотников. Один из них упал в Истринском районе Московской области.

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    Алан Босиков
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