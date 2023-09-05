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05:39, 5 сентября 2023Путешествия

Россиянин отдохнул в Абхазии и описал отпуск словами «перебои света и ротавирус»

Читатель «Тонкостей туризма» пожаловался на ротавирусную инфекцию в Абхазии

Фото: «Лента.ру»

Российский турист отдохнул в Абхазии и описал свой отпуск словами «перебои света и ротавирус». Своим отзывом он поделился с порталом «Тонкости туризма».

По словам путешественника, его впечатлили удивительная атмосфера курортов Абхазии и заросшие руины санаториев СССР. При этом, по его словам, большим разочарованием стала инфекция, которой неизбежно заражаются все отдыхающие в стране. Он отметил, что среди симптомов сильная тошнота, рвота и слабость. «На лечение уходит в среднем один-два дня, что портит весь отдых!», — посчитал он.

Россиянин также пожаловался на перебои света и воды. «За время нашего пребывания свет отключали около шести раз, а один раз мы видели, как взорвался трансформатор из-за перегрузки», — объяснил читатель портала.

Однако были и положительные стороны отпуска, заявил он. Мужчина заключил, что в Абхазии гостеприимные и добрые люди, а также интересные экскурсии. «Перечислив все основные плюсы и минусы этой крошечной страны, хочу сказать, что отдых в Абхазии — это нормальный отдых за свои деньги», — добавил автор.

Ранее сообщалось, что в Абхазии захотели открыть международный аэропорт. Инвестор должен будет отремонтировать аэропорт и до конца 2024 года принять первый технический рейс, а до марта 2025-го — полностью запустить гавань и наземную инфраструктуру.

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    Зарина Дзагоева
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