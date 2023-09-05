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06:20, 5 сентября 2023Мир

В США обвинили Запад в разжигании конфликта на Украине

Hill: Запад разжигает конфликт на Украине, несмотря на потери

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Западные страны подталкивают Украину к продолжению боевых действий, несмотря на потери. Об этом заявил колумнист The Hill Дуглас Маккиннон.

Он отметил, что на данный момент стратегия Киева заключается в сражении «до последнего украинца». По мнению эксперта, она не изменится, поскольку те, кто разжигает конфликт, не собираются останавливаться. «Нынешний конфликт — не настольная игра и не теоретическое занятие, а беспардонное уничтожение человеческих надежд, мечтаний и будущего», — подчеркнул он.

Маккиннон также добавил, что инициаторами эскалации конфликта являются люди, относящиеся к привилегированному классу, а страдает при этом низший.

Ранее попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Цминь рассказал о больших потерях украинской армии в районе Соледара. По его словам, несмотря на то, что на линии соприкосновения остается множество погибших украинских солдат, на штурм посылают все новых бойцов.

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    Марина Совина
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