Назначение нового главы Минобороны Украины назвали компромиссным

Economist: назначение Умерова главой Минобороны Украины было компромиссом

Назначение Рустема Умерова новым главой Министерства обороны Украины было компромиссом. Об этом сообщает издание The Economist.

«Другие рассматриваемые мужчины хотели создать свои собственные команды в Министерстве обороны — предположение, которое было сочтено слишком радикальным для министерства с такой большой частью государственного бюджета», — говорится в сообщении.

По данным издания, назначению Умерова поспособствовали его лояльность, а также хорошая репутация со стороны украинских антикоррупционных активистов. Причиной для отставки прошлого главы Минобороны называются скандалы с закупками продуктов и курток для армии.

Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что Умеров станет исполнителем планов США в регионе. Издание отмечает, что он участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX), а в Киеве нового министра и его брата Руслана называют «детьми Америки».