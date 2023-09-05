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13:28, 5 сентября 2023Бывший СССР

Назначение нового главы Минобороны Украины назвали компромиссным

Economist: назначение Умерова главой Минобороны Украины было компромиссом

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Назначение Рустема Умерова новым главой Министерства обороны Украины было компромиссом. Об этом сообщает издание The Economist.

«Другие рассматриваемые мужчины хотели создать свои собственные команды в Министерстве обороны — предположение, которое было сочтено слишком радикальным для министерства с такой большой частью государственного бюджета», — говорится в сообщении.

По данным издания, назначению Умерова поспособствовали его лояльность, а также хорошая репутация со стороны украинских антикоррупционных активистов. Причиной для отставки прошлого главы Минобороны называются скандалы с закупками продуктов и курток для армии.

Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что Умеров станет исполнителем планов США в регионе. Издание отмечает, что он участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX), а в Киеве нового министра и его брата Руслана называют «детьми Америки».

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    Алевтина Запольская
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