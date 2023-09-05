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00:53, 5 сентября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о визите Зеленского на территорию ДНР

Офис Зеленского сообщил о его визите на позиции ВСУ на территории ДНР
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE / Global Look Press

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о его визите на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на территории Донецкой народной республики (ДНР). Информация об этом опубликована на сайте офиса.

«Во время рабочей поездки в Донецкую область Владимир Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений», — сообщили там. Отмечается, что украинский президент заслушал доклады о ситуации на фронте и о материально-техническом обеспечении.

По информации офиса, украинские военные пожаловались на «все большую потребность в дронах и антидроновых средствах», а также на недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.

26 июня Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на бердянском направлении. Там он вручил солдатам награды, а также поблагодарил их за службу.

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    Марина Совина
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