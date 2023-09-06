В российском городе обрушился балкон с находившимся на нем мужчиной

В городе Ялуторовске балкон на четвертом этаже дома упал вместе с мужчиной

В городе Ялуторовске (Тюменская область) балкон в пятиэтажном доме рухнул вместе с мужчиной, который на нем находился. Внимание на произошедшее обратили очевидцы в сообществе «Подслушано. Ялуторовск. Признания» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром в среду, 6 сентября, на четвертом этаже дома № 8 на улице Скворцова-Степанова. В результате обрушения конструкция упала на нижний этаж.

Мужчина, который в момент случившегося находился на балконе, не получил травм. Представитель сообщества, публикующего официальные новости Ялуторовска, рассказал, что, по предварительным данным, в квартире, где обрушилась конструкция, проводили капитальный ремонт, до этого на балконе хранились стройматериалы. «Сегодня утром производилась замена ограждения балкона. Работы проводились без согласования», — сообщил он в комментариях.

В данный момент специалисты занимаются устранением последствий ЧП: разбирают и обследуют балкон, находящийся этажом ниже. Помимо этого, проводится проверка, спасатели и скорая помощь дежурят рядом.

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