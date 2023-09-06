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10:05, 6 сентября 2023Россия

Давка детей у гардероба в российской школе попала на видео

В Новосибирске ученики младших классов образовали давку у гардероба в школе

В Новосибирске ученики младших классов образовали давку у гардероба в школе №217 в микрорайоне Матрешкин Двор. Толпа детей попала на видео, соответствующие кадры были опубликованы в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

На представленном видеоролике видно, как очередь из младшеклассников стоит возле раздевалки. Некоторые из присутствующих громко кричат.

«Количество учеников младших классов зашкаливает. В коридоре не протолкнуться», — говорится в комментарии к посту.

Позже директор школы №217 Елена Третьякова пояснила, что все произошло 4 сентября. «Было уплотнение ребят при смене, потоки были разведены, детей направили в разные двери школы. Процессом руководили через систему громкой связи», — отметила она в разговоре с порталом Ngs.ru.

Ранее сообщалось, что жители Омска устроили давку на ярмарке в очереди за бесплатным мороженым. Тогда среди желающих отведать мороженое даром были замечены молодые люди, старики и дети. Сведений о пострадавших не поступало.

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    Анна Щербакова
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