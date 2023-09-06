Знаменитость стала моделью Onlyfans и рассказала о странных просьбах подписчиков

Бывшая модель Playboy, актриса и певица Кармен Электра завела аккаунт на OnlyFans и заявила, что получает много странных запросов от поклонников. Об этом звезда «Спасателей Малибу» рассказала изданию People.

Электра, по ее собственному утверждению, стала снимать видео для OnlyFans, чтобы обрести свободу и полный творческий контроль над своим контентом. «Я чувствую себя очень свободной и креативной, делая все, что захочу, общаясь с фанатами и выполняя их запросы», — сказала знаменитость.

Как оказалось, чаще всего ее подписчики не интересуются ничем, что находится «выше лодыжек». «Самое смешное, что я получаю огромное количество запросов по поводу своих ступней, — заявила Электра. — И я такая: "Что бы ты хотел, чтобы я сделала ими? Потоптать виноград или намазать их взбитыми сливками?"».

Подобные просьбы актрису не удивляют. Она рассказала, что еще много лет назад наткнулась на сайт, посвященный исключительно ее ногам, поэтому знала об особой страсти некоторых фанатов к этой части ее тела.

Ранее сообщалось, что футболистка-неудачница начала продавать интимные фото по просьбе фанатов. 23-летняя Никколе Теха пыталась сделать профессиональную спортивную карьеру, прежде чем завела аккаунт на Onlyfans.