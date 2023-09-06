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07:01, 6 сентября 2023Из жизни

Знаменитость стала моделью Onlyfans и рассказала о странных просьбах подписчиков

Кармен Электра

Кармен Электра. Фото: David McNew / Reuters

Бывшая модель Playboy, актриса и певица Кармен Электра завела аккаунт на OnlyFans и заявила, что получает много странных запросов от поклонников. Об этом звезда «Спасателей Малибу» рассказала изданию People.

Электра, по ее собственному утверждению, стала снимать видео для OnlyFans, чтобы обрести свободу и полный творческий контроль над своим контентом. «Я чувствую себя очень свободной и креативной, делая все, что захочу, общаясь с фанатами и выполняя их запросы», — сказала знаменитость.

Как оказалось, чаще всего ее подписчики не интересуются ничем, что находится «выше лодыжек». «Самое смешное, что я получаю огромное количество запросов по поводу своих ступней, — заявила Электра. — И я такая: "Что бы ты хотел, чтобы я сделала ими? Потоптать виноград или намазать их взбитыми сливками?"».

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Подобные просьбы актрису не удивляют. Она рассказала, что еще много лет назад наткнулась на сайт, посвященный исключительно ее ногам, поэтому знала об особой страсти некоторых фанатов к этой части ее тела.

Ранее сообщалось, что футболистка-неудачница начала продавать интимные фото по просьбе фанатов. 23-летняя Никколе Теха пыталась сделать профессиональную спортивную карьеру, прежде чем завела аккаунт на Onlyfans.

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    Никита Савин
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