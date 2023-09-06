10-летняя девочка ударила ножом напавшего на мать мужчину и спасла ее

Fox News: 10-летняя жительница США ударила ножом напавшего на ее мать мужчину

В США юная жительница штата Техас ударила ножом мужчину, душившего ее мать. Об этом сообщает Fox News.

В среду, 30 августа, мужчина в городе Хьюстон вызвал полицию и заявил, что на него напала родственница. Прибывшие на место правоохранители обнаружили мужчину с колотой раной на ноге. Виновницей происшествия оказалась 10-летняя девочка.

Она рассказала полицейским, что пострадавший «бил и душил» ее мать. «Я просила его становиться, но он этого не сделал», — пояснил ребенок. Девочка решила спасти мать, взяла нож и ударила им мужчину.

Пострадавший был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии, позже его арестовали. Женщину также пришлось госпитализировать из-за полученных травм. Степень родства участников происшествия не уточняется.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка по имени Дарси из Великобритании дважды спасла 27-летнюю больную мать с помощью умной колонки. Ребенок сумел вызвать скорую при помощи гаджета.