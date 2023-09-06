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20:05, 6 сентября 2023Из жизни

10-летняя девочка ударила ножом напавшего на мать мужчину и спасла ее

Fox News: 10-летняя жительница США ударила ножом напавшего на ее мать мужчину

Фото: Linda So / Reuters

В США юная жительница штата Техас ударила ножом мужчину, душившего ее мать. Об этом сообщает Fox News.

В среду, 30 августа, мужчина в городе Хьюстон вызвал полицию и заявил, что на него напала родственница. Прибывшие на место правоохранители обнаружили мужчину с колотой раной на ноге. Виновницей происшествия оказалась 10-летняя девочка.

Она рассказала полицейским, что пострадавший «бил и душил» ее мать. «Я просила его становиться, но он этого не сделал», — пояснил ребенок. Девочка решила спасти мать, взяла нож и ударила им мужчину.

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Пострадавший был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии, позже его арестовали. Женщину также пришлось госпитализировать из-за полученных травм. Степень родства участников происшествия не уточняется.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка по имени Дарси из Великобритании дважды спасла 27-летнюю больную мать с помощью умной колонки. Ребенок сумел вызвать скорую при помощи гаджета.

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    Никита Савин
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