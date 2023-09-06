Внучка Гурченко рассказала о продаже многомиллионного наследства

Внучка Гурченко продаст унаследованную дачу

Внучка советской и российской актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева продаст унаследованную от родственницы дачу. О судьбе многомиллионного наследства она рассказала «Комсомольской правде».

Женщина призналась, что до сих пор спорит с отцом Александром Королевым по поводу имущества Гурченко. После ухода актрисы из жизни семья получила две квартиры в центре Москвы, две машины и дачу. По данным издания, обе квартиры сейчас сдаются в аренду. При этом Елена отметила, что весь доход от сдачи жилья получает ее отец.

«Пока удалось договориться только на продажу дачи. Сейчас как раз идет оформление документов на земельный участок. Если все будет хорошо, то деньги мы поделим пополам. По квартирам и машинам пока ничего не могу сказать. Боюсь сглазить», — поделилась Королева.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что внучка Гурченко решила продать унаследованную дачу из-за нехватки денег. По его словам, Королева в одиночку воспитывает дочь и испытывает проблемы со здоровьем.