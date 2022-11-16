Внучка Гурченко собралась избавиться от унаследованной дачи

Внучка Людмилы Гурченко собралась продать унаследованную от артистки дачу в Подмосковье

Внучка советской и российской актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева собралась избавиться от унаследованной от знаменитой бабушки дачи. О планах родственницы артистки продать недвижимость в Подмосковье стало известно KP.RU.

Речь идет о доме в деревне Глаголево, который достался Королевой после смерти Гурченко. Здание площадью 150 квадратных метров расположено на участке в 10 соток — единственная загородная недвижимость известной актрисы. Когда артистки не стало, внучка редко посещала дачу.

По словам приятеля Королевой, певца Прохора Шаляпина, продать унаследованное имущество ее вынудила нехватка денег. Артист уточнил, что родственница Гурченко в одиночку воспитывает дочь, а недавно у нее возникли проблемы со здоровьем из-за случившегося выкидыша.

Риелтор Андрей Ковалев считает, что Королева выбрала не лучшее время для продажи дачи и не сможет выручить много средств от сделки. «Домик скромненький, участок запущенный. Сейчас многие пытаются продать свои дачи, рынок переполнен. Вряд ли внучке Гурченко удастся быстро продать эту недвижимость. Максимум, что можно за нее выручить, — 8 миллионов рублей. Может, даже меньше. Продать сейчас можно только за копейки», — пояснил эксперт.

Ковалев признает, что дача расположена в хорошем районе и что про Гурченко все помнят. Однако риелтор отметил, что в России не принято, как на Западе, отдавать баснословные деньги за дома кумиров. «Я бы посоветовал родне Гурченко пока сдать дачу в аренду за 20-30 тысяч рублей в месяц. Лучше переждать», — заключил специалист.

Ранее продать недвижимость, которая досталась по наследству от Гурченко, Королевой посоветовала возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан. Так женщина посоветовала внучке знаменитой артистки решить материальные проблемы. До этого стало известно, что Королева устроила беспорядок в бывшей квартире Людмилы Гурченко в центре Москвы.