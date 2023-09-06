Девушка забыла поесть и столкнулась с неприятными последствиями

Пользовательница Reddit с ником Bulky-Organization43 поделилась историей, как забыла поесть, из-за чего столкнулась с неприятными последствиями. Девушка рассказала, что упала в обморок от голода, из-за чего люди на улице приняли ее за бездомную.

По словам героини истории, однажды днем она решила сходить в кино. Она уточнила, что решила не переодеваться и пошла прямо в домашней футболке и шортах. В метро она почувствовала недомогание: автор поста объяснила это тем, что она не завтракала и не обедала, из-за чего у нее упало артериальное давление.

«Я вышла из метро и стала переходить широкий проспект. Прямо посреди него я почувствовала, как мир уходит у меня из-под ног, я покрылась холодным потом», — поделилась она воспоминаниями. После этого девушка потеряла сознание.

Оказавшиеся рядом прохожие помогли ей добраться до ближайшего ресторана и, когда она пришла в себя, предложили вызвать скорую. Рассказчица отказалась и, расплакавшись, сказала, что она не ела со вчерашнего дня.

«А теперь представьте такую картину: болезненного вида девушка, плача, сообщает, что ничего не ела со вчера. Она одета в потрепанную одежду и кроссовки», — написала героиня истории. По ее словам, в итоге незнакомцы решили, что ей нужна помощь и дали денег, а хозяин ресторана бесплатно накормил ее и вручил 20 долларов. После этого автор поста отправилась домой, испугавшись, что кто-то из помогавших ей людей увидит ее в кино. Полученные деньги она отдала бездомной женщине, которую встретила по дороге.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как не побрился вечером и столкнулся на следующий с неприятными последствиями. В комментариях многие посмеялись над рассказчиком.