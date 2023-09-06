Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Собянина

Владимир Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Сергея Собянина

Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков встретился с молодежью в общественном штабе поддержки кандидата в мэры столицы Сергея Собянина. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Олег Павлович (Табаков — прим. «Ленты.ру») помимо театра оставил большое наследие. Он оставил мастерские, в которых делаются декорации, и оставил самое главное — театральную школу», — рассказал Машков в рамках программной сессии «Город моего будущего».

Театральная школа находится на улице Чаплыгина. Артист отметил, что неподалеку расположен подвальный театр — благодаря мэру Москвы в нем впервые за 20 лет удалось организовать ремонт.

Во встрече приняли участие молодые предприниматели, студенты Высшей школы экономики, а также члены команд городских конкурсов по программированию и робототехнике. Машков рассказал о тонкостях актерской профессии и ответил на вопросы молодежи.

Штаб общественной поддержки Сергея Собянина открылся в июле в Цифровом деловом пространстве на улице Покровка. Там также работает общественная приемная для работы с гражданскими инициативами.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек.