Стало известно об ударе по производству морских беспилотников в Одесской области

Рогов: в Одесской области уничтожен цех по производству морских беспилотников

Минувшей ночью в Одесской области уничтожен цех по производству морских беспилотников. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Согласно поступающей оперативной информации, во время "прилета" по заводу в Килии уничтожен цех по производству безэкипажных кораблей», — заявил он.

Ранее глава одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что взрывом были повреждены припортовые и сельскохозяйственные объекты в Одесской области. В ряде населенных пунктов региона также сообщили о пожарах и разрушениях.