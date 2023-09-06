Стало известно об ударе по производству морских беспилотников в Одесской области
Рогов: в Одесской области уничтожен цех по производству морских беспилотников
Минувшей ночью в Одесской области уничтожен цех по производству морских беспилотников. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Согласно поступающей оперативной информации, во время "прилета" по заводу в Килии уничтожен цех по производству безэкипажных кораблей», — заявил он.
Ранее глава одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что взрывом были повреждены припортовые и сельскохозяйственные объекты в Одесской области. В ряде населенных пунктов региона также сообщили о пожарах и разрушениях.