Врач опроверг популярный миф о белых пятнах на ногтях

Терапевт Рангараджан: белые пятна на ногтях появляются из-за травм

Врач-терапевт из Великобритании Каран Рангараджан опроверг в своем аккаунте в TikTok популярный миф о происхождении белых пятен на ногтях. На пост врача обратило внимание издание HuffPost.

По словам терапевта, белые пятна на ногтях не являются симптомом каких-либо нарушений в организме. Он уточнил, что они не связаны с дефицитом витамина D или нехваткой кальция, а появляются из-за незначительных травм ногтевой пластины. «Удар мешает кератинсодержащим ногтевым клеткам надлежащим образом сцепляться друг с другом. Поскольку ногти растут медленно, может пройти до шести недель, прежде чем участок повреждения станет заметен», — объяснил Рангараджан.

Врач добавил, что белые отметины на ногтях появляются даже после незначительного воздействия, например, во время маникюра. Единственный способ избавиться от них — дождаться, пока ногтевая пластина отрастет.

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