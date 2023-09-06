Названа опасность повышения первого взноса по льготной ипотеке

РИАМО: при повышении первого ипотечного взноса пострадают самые дешевые лоты

При повышении минимального первоначального взноса по программе льготной ипотеки с 15 до 20 процентов могут пострадать самые дешевые лоты. Опасность такого решения назвала руководитель департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк, ее слова передает РИАМО.

По словам эксперта, сегмент наиболее бюджетных новостроек может оказаться в неблагоприятной ситуации, так как люди, приобретающие такое жилье, «собирают последнее». «Объективно же ситуация на столичном рынке первичной недвижимости сегодня такова, что большинство покупателей вносят первоначальный взнос выше, чем 15 процентов, бывает 50 процентов и даже больше», — отметила она. Так, в Москве по итогам августа средний размер первого взноса по ипотеке она оценила в 36,4 процента от общей стоимости квартиры.

Позаченюк также рассказала, что многие россияне для получения жилищного кредита продают какую-либо имеющуюся недвижимость, в результате чего у них имеется достаточная для внесения первого взноса сумма. В заключение она сообщила, что на первичном рынке Москвы и области действуют интересные льготные программы по ипотеке — например, семейные жилищные кредиты под 0,1 процента годовых и кредиты для работников IT-сферы — в рамках последней размер первоначального взноса составляет более 20 процентов, однако размер ежемесячного платежа является очень выгодным.

В этот же день опрошенные «Аргументами и Фактами» аналитики пришли к выводу, что снижение доступности льготной ипотеки стабилизирует цены на жилье.