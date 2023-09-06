В России объяснили причины краха методов НАТО на Украине

Герой России Сайфуллин: страны НАТО привыкли воевать с неоснащенными армиями

Страны НАТО привыкли вести боевые действия с неоснащенными армиями. По этой причине с Вооруженными силами России их методы терпят крах, а войска Украины несут огромные потери, рассказал в интервью РИА Новости Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

«Когда против них [НАТО] противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как Вооруженные силы Российской Федерации, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах, что мы сейчас и видим», — отметил он.

По словам Сайфуллина, когда артиллерия и авиация работает, когда бронетанковая составляющая очень серьезная — учебники НАТО становятся малоэффективны. Офицер подчеркнул, что все это приводит к большим потерям среди личного состава ВСУ и к уничтожению западного вооружения и военной техники.

Ранее американские СМИ написали, что конфликт на Украине может стать непосредственным катализатором развала НАТО к 2025 году.

Кроме того, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший предположил, что альянс развалится в случае вступления НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Он отметил, что не все члены военного блока готовы конфликтовать с Москвой.