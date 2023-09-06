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08:30, 7 сентября 2023Забота о себе

Женщины назвали лучшие способы усилить удовольствие во время секса

Уролог Малик: большинству женщин нравится секс с неглубоким проникновением

Фото:Torwai Studio / Shutterstock / Fotodom

Уролог Рена Малик на своем канале в YouTube назвала лучшие, по мнению многих женщин, способы усилить оргазм. Ее слова приводит Men's Health.

Рассказывая о женских сексуальных предпочтениях, Малик сослалась на результаты опроса четырех тысяч женщин из США, которых спросили, какие действия партнера приносят больше всего удовольствия. По словам специалистки, большинству участниц (88 процентам) нравится, когда партнер вращает бедрами во время секса.

Вторым по популярности ответом (84 процента), говорит Малик, оказался половой акт с неглубоким проникновением. «Это связано с тем, что внешняя часть влагалища является наиболее восприимчивой, то есть наиболее чувствительной к сексуальной стимуляции», — объяснила врач.

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Кроме того, по ее словам, многие женщины согласились, что усилить оргазм можно с помощью стимуляции клитора, а также выполнения техники «качалка», при которой пенис на протяжении всего процесса остается во влагалище.

Ранее британская певица Дуа Липа поделилась своим рецептом удачного секса. Она рассказала, что обсуждение секса помогает ей сохранять новизну интимной жизни.

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    Екатерина Улитина
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