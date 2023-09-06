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00:26, 7 сентября 2023Спорт

Фитнес-эксперт дала советы по восстановлению режима тренировок после отпуска

Фитнес-эксперт Бахтурина советует начинать тренировки после отпуска с прогулок

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Фитнес-эксперт Акулина Бахтурина дала советы по восстановлению режима тренировок после отпуска. Ее слова приводит Shape.

Специалист рассказала, что после отдыха начинать занятия нужно с малого, потому что организму нужно время, чтобы плавно вернуться в строй. Она порекомендовала устраивать долгие пешие прогулки, утреннюю зарядку и 15-минутный комплекс по растяжке. Бахтурина подчеркнула, что возобновлять тренировки необходимо со сниженной интенсивностью, чтобы не столкнуться с синдромом перетренированности.

Эксперт отметила, что после отпуска важно отслеживать свое состояние в ходе занятий. Плавно вернуться к тренировкам помогут массаж и другие восстановительные процедуры, которые избавят от боли в мышцах.

Бахтурина также порекомендовала настроиться на возвращение к тренировкам психологически: выбрать вид активности, который нравится больше всего, и найти свою мотивацию. По ее словам, возобновить занятия легче, если вести трекер активности и ходить в зал с компаньоном.

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    Андрей Стрельцов
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