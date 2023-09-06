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18:51, 6 сентября 2023Бывший СССР

Харьковские предприятия предупредили о санкциях за работу на Киев

Ганчев: к работающим с Киевом харьковским предприятиям будут применять санкции

Фото: Leah Millis / Reuters

К харьковским предприятиям, которые будут сотрудничать с Киевом после взятия территории региона под контроль Россией, будут применять санкции. Об этом заявил назначенный российскими властями глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По словам главы региона, в настоящее время разрабатывается концепция экономического развития области после перехода под контроль России. В том числе, отметил Ганчев, будет затронут вопрос взаимодействия с юридическими лицами.

«Если они (юрлица) будут сотрудничать с неприятелями, будут применяться к ним санкции. Решение будут принимать коллегиально и по закону», — заявил он.

По словам Ганчева, речь может идти о введении внешнего управления или смены формы собственности.

Ранее глава региона сообщил, что российским войскам осталось семь километров до города Купянска.

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    Алевтина Запольская
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