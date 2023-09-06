Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 6 сентября 2023Бывший СССР

Британский журнал изменил слова об «убойном» отделе СБУ после жалобы из Киева

The Economist изменил слова экс-главы СБУ об «убойном» отделе после жалобы Киева

Фото: Felipe Dana / AP

Британский журнал The Economist изменил слова о деятельности так называемого «убойного» отдела Службы безопасности Украины (СБУ) после жалобы бывшего начальника украинского ведомства Валентина Наливайченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Экономист перекрутил слова Наливайченко. Уже исправили и принесли извинения», — сказали изданию в пресс-службе Наливайченко.

Изначальные слова Наливайченко о физической ликвидации людей изменили на обезвреживание террористов, в конце публикации появилась соответствующая приписка.

Ранее Наливайченко заявил, что в составе СБУ уже восемь лет существует «убойный» отдел. Он пояснил, что в 2015 году власти в Киеве решили, что просто «сажать в тюрьму коллаборантов» недостаточно.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил о новой «неплохой должности» Суровикина

    В российском регионе произошел массовый поджог автомобилей

    Верховная Рада поддержала кандидатуру нового министра обороны Украины

    В Warner Bros. оценили убытки из-за забастовок в Голливуде

    В российской гимназии объявили эвакуацию из-за взрыва в рюкзаке школьницы

    Стилист назвал россиянкам портящие волосы прически

    Повышение ключевой ставки привело к всплеску спроса на жилье

    МИД Индии прокомментировал изменение названия страны на Бхарат

    Главный импортер российской нефти назвал свои закупки помощью мировой экономике

    Британский журнал изменил слова об «убойном» отделе СБУ после жалобы из Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости