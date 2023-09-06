Британский журнал изменил слова об «убойном» отделе СБУ после жалобы из Киева

The Economist изменил слова экс-главы СБУ об «убойном» отделе после жалобы Киева

Британский журнал The Economist изменил слова о деятельности так называемого «убойного» отдела Службы безопасности Украины (СБУ) после жалобы бывшего начальника украинского ведомства Валентина Наливайченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Экономист перекрутил слова Наливайченко. Уже исправили и принесли извинения», — сказали изданию в пресс-службе Наливайченко.

Изначальные слова Наливайченко о физической ликвидации людей изменили на обезвреживание террористов, в конце публикации появилась соответствующая приписка.

Ранее Наливайченко заявил, что в составе СБУ уже восемь лет существует «убойный» отдел. Он пояснил, что в 2015 году власти в Киеве решили, что просто «сажать в тюрьму коллаборантов» недостаточно.