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19:55, 6 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан и США обсудили открытие дорог в Карабахе

Алиев и Блинкен обсудили вопросы, связанные с открытием дорог в Карабахе

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы, связанные с открытием дорог в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба главы закавказского государства.

«В ходе телефонного разговора был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с открытием дорог Агдам — Ханкенди (Степанакерт — прим. «Ленты.ру») и Лачин — Ханкенди», — сказано в сообщении.

В ходе разговора Алиев подчеркнул, что Армения и созданный ею в Карабахском регионе «пресловутый сепаратистский режим» не позволяют открыть дорогу Агдам — Степанакерт, создавая искусственные препятствия, а также отказываются от предварительной договоренности о перевозке грузов по этому пути по линии Красного Креста.

По словам Алиева, отказ от использования этой дороги является политической манипуляцией и целенаправленной ложью, что на территории якобы существует гуманитарный и продовольственный кризисы. После открытия дороги Агдам — Степанакерт может быть открыта дорога Лачин — Степанакерт с правилами таможенного и погранично-контрольного режима Азербайджана.

«Доставка со стороны Армении к азербайджанскому погранично-пропускному пункту "Лачин" грузов, как они утверждают, гуманитарного назначения без согласования с азербайджанской стороной является вмешательством во внутренние дела Азербайджана, неуважением к территориальной целостности и суверенитету нашей страны», — подчеркнул президент.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что продолжит прилагать усилия, направленные на подписание мирного договора между двумя государствами.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что в стране больше не будет серых зон, а единственным путем для армян Нагорного Карабаха является обсуждение их будущего в составе страны.

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    Варвара Кошечкина
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