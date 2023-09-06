В России появится водоробус

«КамАЗ» выпустит автобус на водороде с компонентами из дружественных стран

Компонентная база новых водоробусов производства «КамАЗ» будет состоять из запчастей партнеров из дружественных стран и отечественных, а сами транспортные средства выпустят в 2024 году. О подобных планах заявил гендиректор компании Сергей Когогин во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Нашими партнерами в этом вопросе были европейские компании… Очевидно, что это все разрушилось. Сейчас идет процесс формирования новой компонентной базы, ведем переговоры с Москвой, в следующем году, мы думаем, что сможем уже решить [вопрос]», — приводит слова Когогина агентство.

Проект водоробуса был презентован «КамАЗом» на прошлой выставке Comtrans. Ранее Минэнерго сообщало о планах пересадить жителей Москвы на этот вид автобусов уже в 2022 году. Также заявлялось о намерении перевести на водород десять процентов городского и междугородного пассажирского транспорта к 2030 году.