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13:33, 6 сентября 2023Из жизни

Опухоль мозга заставила мужчину подозревать жену в измене

В Великобритании мужчина стал подозревать жену в измене из-за раковой опухоли

Фото: SuperOhMo / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчина заподозрил жену в измене из-за раковой опухоли, поразившей его мозг. Об этом пишет издание News.com.au.

Характер 54-летнего британца Энди Хэмптона начал меняться весной 2022 года. Он стал холодным в общении с близкими, внезапно заснул во время вторых родов жены, а затем начал подозревать, что у нее роман на стороне. 37-летняя Джемма была шокирована поведением мужа, поскольку, по ее словам, за восемь лет совместной жизни они никогда друг в друге не сомневались.

Вскоре Хэмптон стал забывчивым, часто жаловался на головные боли и отказывался помогать супруге с маленьким ребенком. Джемма предполагала, что он просто переживает кризис из-за пополнения в семье. Однако мужчина сам понял, что с ним что-то не в порядке, когда не смог самостоятельно снять пододеяльник с одеяла. Это заставило его отправиться на прием к врачу.

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По пути у Хэмптона началась сильная рвота, и его госпитализировали с подозрением на инфекционное заболевание. При обследовании у него в мозгу нашли злокачественную опухоль — глиобластому. Именно она и привела к паранойе и изменениям в характере.

После операции, в ходе которой часть опухоли удалили, поведение Хэмптона вернулось в норму. Сейчас мужчина проходит химиотерапию.

По данным Исследовательского центра опухолей мозга Великобритании, рак мозга убивает больше мужчин младше 70 лет, чем рак простаты. Специалисты советуют внимательно относиться к любым симптомам, которые могут сигнализировать о наличии злокачественного новообразования в мозгу.

Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница США Грейс Гарсия узнала о серьезном диагнозе после того, как ей сделали неудачный маникюр в салоне. Во время процедуры мастер случайно порезал кожу на безымянном пальце женщины, и рана долго не проходила.

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    Алиса Дмитриева
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