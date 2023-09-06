Зеленский назвал число погибших после удара по Константиновке

Зеленский заявил о 16 погибших после обстрела рынка в Константиновке в ДНР

Рынок в Константиновке, находящейся в подконтрольной украинским военным части Донецкой народной республики (ДНР), попал под ракетный обстрел. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара по рынку было ранено много людей, погибли 16 человек. «К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти», — добавил он.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщало о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Каких-либо подробностей случившегося журналисты не приводили.