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18:18, 6 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский назвал число погибших после удара по Константиновке

Зеленский заявил о 16 погибших после обстрела рынка в Константиновке в ДНР
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Theodore Manolopoulos / Greek Presidency Press Office / Handout / Reuters

Рынок в Константиновке, находящейся в подконтрольной украинским военным части Донецкой народной республики (ДНР), попал под ракетный обстрел. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара по рынку было ранено много людей, погибли 16 человек. «К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти», — добавил он.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщало о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Каких-либо подробностей случившегося журналисты не приводили.

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    Алевтина Запольская
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