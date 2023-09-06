Стало известно о взрыве в подконтрольном Украине Запорожье

«Общественное»: взрыв произошел в подконтрольном Украине Запорожье

В городе Запорожье, который контролируется Украиной, произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Суспильне» («Общественное») со ссылкой на корреспондентов в своем Telegram-канале.

«В Запорожье прогремел взрыв», — сказано в публикации. Каких-либо подробностей издание не приводит.

Ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что взрыв повредил объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры региона. По его словам, разрушения получили элеваторы, административные здания и агропредприятия. Кроме того, в нескольких населенных пунктах произошли пожары, добавил Кипер.

Ранним утром 6 сентября по всей территории республики была объявлена воздушная тревога.