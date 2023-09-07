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10:31, 7 сентября 2023Россия

В российском регионе перевернулся автобус с вахтовиками

В Якутии десять человек пострадали при опрокидывании вахтового автобуса

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Республики Саха»

В Якутии перевернулся вахтовый автобус «Урал» с находившимися в нем людьми. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры этого российского региона.

Авария произошла в Нерюнгринском районе республики, уточнили в прокуратуре. Водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия в медицинское учреждение доставлены девять человек, у них выявлены различные травмы. Управлявшего автобусом мужчину спасти не удалось. По факту аварии начала проверка.

Ранее в Карелии перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами. По данным МВД России, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал на обочину. Пострадали четыре человека.

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    Алан Босиков
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