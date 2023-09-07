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09:41, 7 сентября 2023Силовые структуры

Главред российского журнала осужден на пять лет за фейки о Росгвардии

В Абакане суд дал 5,5 года главреду «Нового Фокуса» за фейки о Росгвардии
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Абаканский городской суд Республики Хакасия приговорил к 5,5 года лишения свободы главного редактора журнала «Новый Фокус» Михаила Афанасьева за распространение фейков о Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Осужденный признан виновным по статье 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Его также лишили права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на срок 2,5 года после отбытия наказания.

Суд установил, что Афанасьев публиковал на сайте издания и в соцсетях заведомо ложную информацию, касающуюся участия сотрудников ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Республике Хакасия в специальной военной операции на Украине.

В апреле 2022 года главреда задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Против него было возбуждено уголовное дело.

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    Любовь Ширижик
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