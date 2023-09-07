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13:49, 7 сентября 2023Забота о себе

Диетолог назвала предотвращающие появление морщин продукты

Диетолог Софи Тротман: рыба и авокадо имеют омолаживающий эффект

Фото: Loa Kon / Unsplash

Диетолог Софи Тротман назвала продукты, которые имеют омолаживающий эффект и предотвращают появление морщин. Ее слова цитирует The Sun.

Первый продукт, который по мнению Тротман, способствует сохранению молодость кожи — это жирная рыба. Она объяснила, что жирные кислоты омега-3, которые содержатся в лососе, скумбрии, анчоусах, сельди и сардинах, поддерживают естественный защитный барьер кожи, увлажняют ее и препятствуют появлению тонких морщинок.

Еще один продукт, который по словам диетолога, благотворно действует на кожу, — это авокадо. Тротман отметила, что фрукт содержит мононенасыщенные жиры, которые делают кожу увлажненной и эластичной. «Авокадо богато витамином Е, антиоксидантом, который помогает защитить кожу от окислительного повреждения», — добавила специалистка.

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Для сохранения молодости Тротман посоветовала включить в рацион батат. Она указала, что каротиноиды, которые придают сладкому картофелю оранжевый цвет, делают кожу сияющей, а бета-каротин в его составе способствует обновлению клеток. Кроме того, диетолог заявила, что употребление богатых витаминами и минералами ягод, орехов и семян помогает бороться с возрастными изменениями. «Семена льна особенно богаты альфа-линоленовой кислотой, разновидностью жирных кислот омега-3, которая со временем может улучшить внешний вид кожи», — сказала Тротман.

Ранее врач-диетолог Наталия Гридина посоветовала включить в рацион сливу. По ее мнению, регулярное употребление этого продукта способствует продлению молодости.

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    Екатерина Улитина
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