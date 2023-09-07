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10:29, 7 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно об атаке Энергодара беспилотниками ВСУ

ТАСС: утром 7 сентября ВСУ беспилотниками атаковали Энергодар в Запорожье

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали Энергодар в Запорожской области. Об этом журналистам в четверг, 7 сентября, сообщили оперативные службы региона, передает ТАСС.

«Боевики ВСУ атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами», — передает агентство слова представителя оперативной службы Запорожья.

По предварительным данным РИА Новости, в результате атаки противника никто не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее стало известно, что в Брянской области сбили третий за утро четверга беспилотник. Губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз рассказал, что силами ПВО его сбили на подлете к Брянску.

Помимо Брянской области, 7 сентября ВСУ пытались атаковать Ростов-на-Дону и Москву. Один дрон, сбитый ПВО, упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской. Летевший в сторону столицы дрон сбили в Раменском городском округе под Москвой.

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    Варвара Кошечкина
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