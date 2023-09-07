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13:48, 7 сентября 2023Культура

Назван размер гонорара Басты за концерт

Размер гонорара Басты за концерт составляет около пяти миллионов рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, получает гонорар в размере около пяти миллионов рублей за концерт. Об этом «Известиям» рассказал основатель коммуникационного агентства Guest Management Идрис Гитинаев.

По словам Гитинаева, Баста входит в тройку самых востребованных исполнителей, куда также попали певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) и певец Леонид Агутин. Он отметил, что Zivert получает четыре миллиона рублей за выступление, а Агутин около 30–50 тысяч евро (около 3,1—5,2 миллиона рублей).

Ранее был опубликован список самых востребованных в рекламе артистов осенью этого года. Рэп-исполнитель Баста заключил рекламный контракт с крупным банком, который ранее работал с телеведущим Иваном Ургантом. Певец Дима Билан стал лицом еще одной банковской организации, заняв место ведущего и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

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