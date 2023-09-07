В Ростовской области получил повреждения нежилой дом

Губернатор Голубев: в Батайске Ростовской области поврежден нежилой дом

В городе Батайске Ростовской области получил повреждения нежилой двухэтажный гостевой дом, об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

«На месте работают все службы, глава администрации города. Пострадавших нет», — уточнил губернатор. Причины повреждения устанавливают специалисты, добавил он.

Утром 7 сентября силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону, один упал за городом, второй в центре в районе улицы Пушкинская, 42, сообщил глава региона Василий Голубев. Пострадал один человек.

